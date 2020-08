Presidente moçambicano diz que ataques terroristas não afectam projectos de gás

Os ataques terroristas que se registam em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique não estão a afectar a implementação dos projectos de gás. Quem fala assim é o presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Publicidade Continuar a ler

Os ataques terroristas estão sim a ter um impacto negativo na vida da população obrigada a fugir das suas zonas em alguns distritos da província de Cabo Delgado mas assegurou o o Presdiente Filipe Nyusi, que os projectos de gás estão em implementação sobretudo na bacia do rovuma.

"Temos estado a trabalhar em colaboração com as empresas que operam neste caso concreto a Exxon Mobil, Total e eles tem dado algum apoio logístico para podermos aguentar. Com as forças de Defesa e Segurança que estão no terreno. Achamos que a colaboração encoraja-nos, os trabalhos estão a andar e nada parou por causa da acção dos terroristas."

No encontro virtual com o presidente do Banco Mundial David Malpass, Filipe Nyusi revelou o envolvimento de estrangeiros nos ataques.

"Também devem estar a equipa-los porque não sabemos como é que eles conseguem o equipamento."

Os ataques terroristas que se registam a cerca de três anos, ja provocaram ate ao momento pouco mais de mil mortos e 250 mil deslocados.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique, 11/8/2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro