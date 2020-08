Moçambique

Moçambique: indignação com polícias que engravidaram 15 jovens

Beatriz Buchili, Procuradora Geral da República de Moçambique, uma das instituições visadas pelo apelo a uma acção após denúncias de casos de jovens engravidadas pelos seus instructores no seio da polícia. © LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

A sociedade civil moçambicana exige punição exemplar dos instrutores que engravidaram 15 jovens do curso básico de policia em Matalana na província de Maputo.Mais do que expulsão, exigem do chefe de Estado e dos órgãos da justiça uma actuação corajosa para acabar com o assédio sexual nas instituições.