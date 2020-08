Covid-19 aumenta risco de casamento infantil em Moçambique

Em Moçambique, a pandemia de Covid-19 está a aumentar o risco de casamento precoce, sobretudo nas zonas rurais. O alerta foi dado pela organização Plan International, que também teme o aumento da desistência escolar.

O estudo da organização Plan International foi levado a cabo nas províncias de Nampula, no norte, Sofala, no centro, e Inhambane, no sul do país, e conclui que a pandemia de Covid-19 está a empurrar milhares de meninas para o casamento precoce, sobretudo nas zonas rurais e a levar ao aumento da desistência escolar.

“As raparigas têm muita sobrecarga de trabalho que as impede de dar continuidade, portanto, ao ensino à distância e isso é uma grande preocupação para nós. Por este motivo pode ser que muitas acabem desistindo de continuar a estudar. Não só pelo facto de não continuarem durante este período de distanciamento social os seus estudos em casa, mas também pelo facto de que o estudo mostrou que muitas raparigas estão em risco de uniões prematuras”, revela Nina Yengo, especialista de género e influência na Plan International, em Moçambique.

Entretanto, a Covid-19 também está a afectar a balança comercial, revelou, sem avançar números, o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita: “Importa agora termos os dados globais finalizados para ver qual é a percentagem.”

Até este domingo, Moçambique registou oficialmente 2.855 casos da doença gerada pelo novo coronavírus e 19 pessoas morreram.

