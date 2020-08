Moçambique: Covid-19 provoca encerramento de 90% das PME

Em Moçambique, a crise provocada pela Covid-19 está a ter impacto drástico no funcionamento das Pequenas e Médias Empresas - PME - denunciaou esta quinta-feira (20/08) a Associação deste sector empresarial, no final de um encontro que teve lugar em Maputo.

Os dados revelam a preocupação do ramo empresarial, que avança a cifra de cerca de 90% das PME forçadas a encerrar, segundo o presidente do Conselho Fiscal da Associação das Pequenas e Medias Empresas, Feito Tudo Male.

"Cerca de 90% das empresas estão encerradas e a cada dia que passa vão fechando, não existe um número exacto até aqui, mas isso nos preocupa".

Feito Tudo Male, revelou também que as medidas já tomadas, não estão a ser suficientes para tirar as PMEs do sufoco.

"Há empresas que reduziram pela metade os seus colaboradores, algumas até 25%, mas isso não é solução, porque todo mundo que empreende quer desenvolver".

O presidente do Conselho Fiscal das Pequenas e Médias Empresas falava no final de um encontro que juntou esta quinta-feira (20/08) em Maputo a classe empresarial.

