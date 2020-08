Moçambique/Covid-19: preocupante aumento da imigração ilegal

O aumento de cidadãos que entram em Moçambique ilegalmente e em tempos da Covid-19, preocupa o Serviço Nacional de Migração, que anunciou o repatriamento, na primeira semana deste mês, de 138 imigrantes clandestinos.

Num dia em que Moçambique registou mais 60 casos positivos da Covid-19 o que eleva para um cumulativo de 3105, o porta voz do serviço nacional de migração manifestou preocupação, com o aumento da entrada no país de cidadãos de forma clandestina.

A título de exemplo, anunciou Celestino Matshine que só na primeira semana deste mês mais de 100 cidadãos foram repatriados.

"138 imigrantes clandestinos dos quais 132 de nacionalidade malauiana, 3 de nacionalidade congolesa, 2 de nacionalidade burundesa e um de nacionalidade chinesa, interpelados nas acções de fiscalização na cidade de Maputo, província de Maputo e província de Inhambane. Estes repatriamentos foram realizados através dos postos de travessia de Zobué na província de Tete e Mavalane na cidade de Maputo"

No período em análise o Serviço Nacional de Migração recusou a entrada no país de outros cidadãos, contudo o Serviço Nacional de Migração garante ser necessário o reforço da fiscalização.

