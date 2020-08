Cultos religiosos retomam em Moçambique com participação limitada

Retomaram domingo os cultos religiosos em Moçambique, quase cinco meses após a suspensão de toda actividade devido à eclosão da covid-19.

Com pouca afluência assim marcada a retoma de cultos religiosos em algumas igrejas cuja pregação foi autorizada após trabalho de verificação pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos.As citadas instituições consideraram que estão criadas condições de segurança de forma a prevenir o contágio e a propagação da pandemia de Covid-19.

Os cultos não deverão ser assistidos por mais de 50 pessoas com o explica o responsável pela Igreja Universal em Moçambique, José Guerra.

"Nós recomendamos que fiquem em casa, participem através da rádio, através da televisão e através de determinadas plataformas", afirmou.

A medida que será seguida a risca garante a directora-geral adjunta de saúde pública, Benigna Matsinhe.

“Não precisamos entrar em pânico, o Ministério da saúde esteve a trabalhar com o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, algumas foram autorizadas. Temos algumas que não conseguiram passar a essa nossa validação”, descreveu.

Em comunicado, o Ministério da Saúde chama atenção para a retoma cautelosa sobretudo as pessoas com mais de 65 anos de idade e que sofrem de doenças crónicas para que participem das orações através da radio, televisão e por via de outras plataformas.

