Moçambique: incêndio criminoso no semanário Canal de Moçambique

Incêndio criminoso na noite de 23 de Agosto, destruiu grande parte dos documentos e do material na redacção do semanário O País e do diário digital CanalMoz em Maputo. © Semanário O País - Moçambique

Texto por: Orfeu Lisboa | RFI 8 min

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que deflagrou na noite de 23 de Agosto, nas instalações do semanário independente Canal de Moçambique e do diário digital CanalMoz. A polícia garante estar a investigar o caso, mas a direcção do jornal critico ao regime, não tem duvidas de que se trata de fogo posto, numa acção deliberada para acabar com a liberdade de imprensa.