Moçambique

Tribunal de Londres quer ouvir ex-Presidente moçambicano Guebuza sobre dívidas ocultas

Armando Guebuza, ex-presidente de Moçambique pode ser ouvido por Tribunal de Londres no escândalo da dívida oculta www.frelimo.org.mz

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

Organizações da sociedade civil defendem que mais figuras deviam constar da lista apresentada pela Secção Comercial do Tribunal Superior de Londres da qual consta o antigo Presidente da República de Moçambique Armando Guebuza como uma das pessoas relevantes a serem ouvidas no processo relacionado com as dívidas ocultas. As organizações acreditam que o processo de Londres poderá ajudar a esclarecer outros contornos da divida que lesou o estado moçambicano.