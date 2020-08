#Moçambique/Falta de sangue

Moçambique enfrenta redução de dadores de sangue

Áudio 01:04

Hospital Central de Maputo. Imagem de arquivo. Neidy Ribeiro/RFI

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

O Ministério da Saúde de Moçambique registou com preocupação a redução de dadores de sangue nos últimos três anos. As causas são desconhecidas e a situação, aliada à Covid-19, está já a ter impacto negativo no funcionamento das unidades sanitárias.