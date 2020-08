Moçambique

Governo de Maputo aposta na agro-indústria e indústria alimentar no seu programa de industrialização

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

O governo moçambicano vai apostar na industrialização do país através da criação de parques industriais em diferentes províncias do país. O anúncio foi feito pelo chefe de estado, Filipe Nyusi durante a sua visita de trabalho a província de Nampula no extremo norte do país.