Moçambique

Instrutores da escola prática da polícia serão exemplarmente responsabilizados por engravidarem 15 instruendas

Mulher grávida AFP PHOTO/Schneyder Mendoza

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

Os dois instrutores da escola prática da polícia de Matalane que se envolveram com instruendas e do qual resultaram duas grávidas, serão exemplarmente responsabilizados. Posição assumida pelo Ministro do Interior de visita à província de Inhambane.