Moçambique/Amnistia Internacional

Moçambique nega envolvimento do exército em atrocidades cometidas em Cabo Delgado

Áudio 01:14

Soldados moçambicanos em patrulha em Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado. © AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

Em Moçambique as Forças de Defesa e Segurança não estão a violar os direitos humanos em Cabo Delgado, garante o Ministério da Defesa, reagindo à acusação da Amnistia Internacional, que manifesta abertura para cooperar na clarificação dos actos praticados no teatro operacional no norte do país.