Moçambique/Cabo Delgado:Atrocidades

Moçambique identificou "cidadão nacionais" que captam imagens de atrocidades

O Crisis Evidence Lab, laboratório de verificação urgente de provas da Amnistia Internacional, analisou vários vídeos e fotografias, para localizar onde foram perpetrados os ataques em Cabo Delgado, perpetrados por homens com fardas das Forças de Defesa e Segurança. © RFI/Amnesty International

Texto por: Orfeu Lisboa | RFI 4 min

Jaime Bessa Neto, ministro da defesa de Moçambique, afirma que "há cidadãos nacionais" entre os que captam vídeos e fotografias, nos quais elementos com farda das Forças de Defesa e Segurança cometem atrocidades, como o vídeo da senhora nua, violentada e executada em Mocimboa da Praia, por elementos trajados com uniforme do exército e difundidas a partir do exterior.