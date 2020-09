Brasil procura cidadão moçambicano cabecilha do PCC o gang mais criminoso do país

Logótipo do Primeiro Comando da Capital - PCC - o mais poderoso e criminoso gang do Brasil, cujo líder actual seria o cidadão moçambicano Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido por "Tuta", procurado pela polícia federal.

Polícia brasileira lançou um mandado de captura contra o cidadão moçambicano Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido por "Tuta", que era adido comercial no consulado de Moçambique em Belo Horizonte, Minas Gerais e é considerado o líder e cabecilha do gang mais criminoso e poderoso no Brasil, o Primerio Comando da Capital ou PCC, as autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram.

O promotor do Ministério Público do Brasil, Lincoln Gakyia, afirmou em conferência de imprensa que a polícia federal lançou um mandado de captura contra o cidadão moçambicano Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido por "Tuta", líder do mais poderoso e criminoso gang do Brasil, o Primeiro Comando da Capital e que em Julho de 2018 era adido comercial do consulado de Moçambique em Belo Horizonte, Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

‘’É um indivíduo que tem contacto com o consulado, que transita não só no país, mas fora do país e a operação de busca já que não está mais centralizada nas prisões’’, explicou o promotor durante a conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, 14 de Setembro, em São Paulo.

‘’Tuta’’ é segundo Lincoln Gakyia e os serviços de inteligência do Brasil o sucessor do ex-chefe do gang Primeiro Comando da Capital, ou PPC, Marcos Willians Camacho, o "Marcola", que está detido numa prisão federal e cumpre pena de 330 anos de prisão.

‘’É o número 1, ele ainda não foi preso e temos equipas na rua, na região metropolitana de São Paulo, hoje, ele é o integrante mais importante, o sucessor de Marcola’’, acrescentou o promotor Lincoln que está à frente do caso.

Lincoln Gakiya, promotor de justiça do GAECO, Grupo de Actuação Especial no Combate ao Crime Organizado

‘’Tuta’’ foi alvo da operação Sharks, desencadeada na última segunda-feira, 14 de Setembro, por promotores do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar e o Batalhão de Choque, mas as investigações começaram no primeiro semestre de 2019.

Durante a ação foram efectuados 40 mandados de busca e 12 mandados de prisão na cidade de São Paulo e arredores e foram detidas 8 pessoas, 4 delas em flagrante delito de tráfico de drogas.

As investigações indicam que Marcos Roberto de Almeida é suspeito de liderar os planos de executar polícias e autoridades públicas, em represálias às transferências e às acções contra a cúpula do PCC.

Durante as rusgas, foram apreendidos explosivos, armas e carros de luxo, e um dos alvos, identificado como Cláudio José de Freitas foi morto, depois de reagir disparando ao mandado de prisão.

Segundo o promotor Mário Luiz Sarrubo, promotor geral de justiça, ‘’Tuta” e outros 20 criminosos, alguns presos durante as averiguações dos factos, levavam uma vida de luxo e muitos dos seus bens foram apreendidos.

"eram imóveis de alto padrão, com carros de luxo e demonstrando que a cúpula vive de facto muito bem dos lucros auferidos pela organização criminosa", disse Mário Luiz Sarrubo.

Mário Luiz Sarrubbo, promotor geral de justiça

O Ministério Público do Brasil afirma que o Primeiro Comando Central, movimenta cerca de 16 milhões de euros por ano, provenientes do tráfico nacional e internacional de drogas.

O gang Primeiro Comando da Capital, tem cerca de 30.000 membros, activos em 22 dos 27 Estados do Brasil, com destaque para São Paulo, onde actua em 90% das prisões, mas as suas actividades alastram a países viznhos como a Bolívia, o Paraguai e a Colômbia, foi criado a 31 de Agosto de 1993 no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, chamada "Pinharão" a 130 de São Paulo, após um massacre a 2 de Outubro de 1992, na prisão de Carandiru, na sequência de uma rebelião que provocou a morte de 111 detidos.

