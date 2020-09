#Moçambique/Cabo Delgado

MDM aponta má governação como origem da violência em Moçambique

Áudio 01:07

Moçambique. Imagem de Ilustração. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Texto por: Orfeu Lisboa 5 min

O presidente do MDM, Daviz Simango, diz que a instabilidade e a violência armada que se registam no centro e no norte de Moçambique resultam da má governacao desde a independência. Entretanto, foi divulgado que a violência em Cabo Delgado levou a uma reunião entre o Presidente da República e a petrolífera Total.