União Europeia apoia Moçambique no combate ao terrorismo

Moçambique, mulheres e crianças refugiadas no adro de uma igreja católica em Pemba; ,a provínica de Cabo Delgado.

O governo moçambicano está aberto a receber apoio logístico da União Europeia, para combater a acção terrorista na província de Cabo Delgado e apoiar os mais de 350.000 deslocados internos, a instituição já garantiu 25 milhões de euros de ajuda, só para esta região nortenha, que se inscrevem num pacote de 50 milhões para apoiar refugiados no resto do país.

Sem rodeios o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário afirma que todo o apoio é bem-vindo, para ajudar a combater o terrorismo, um mal que não é só de Moçambique.

"...toda aquela resolução, todas aquelas decisões que possam dar mais valias a isso são muito bem-vindas e, o terrorismo é um mal que deve ser combatido por todos e se os europeus tiveram essa decisão, pois bem, é de felicitar, vamos continuar e todos nós juntamos os esforços, para que o terrorismo não fique nem em Cabo Delgado".

O primeiro-ministro de Moçambique reagiu assim ao posicionamento dos euro deputados, que defendem uma intervenção dos estados no apoio a este pais lusófono, alvo de ataques terroristas que já causaram pouco mais de 1.500 mortos e acima de 350 mil deslocados, na província de Cabo Delgado, extremo norte do país desde finais de 2017..

Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo

de recordar que a União Europeia garantiu 25 milhões de euros para a assistência humanitária às mais de 350.000 pessoas deslocadas pela acção do terrorismo, que afecta a região norte da província de Cabo Delgado.

Este valor faz parte de um total de 50 milhões de euros que os países da Europa comunitária destinarão a Moçambique, no quadro do apoio ao desenvolvimento da região norte do país.

O Programa Alimentar Mundial - PAM - considera muito grave a situação dos deslocados internos em Cabo Delgado e está a delinear uma mega_operação para apoiá-los nas ilhas e no interior das províncias, onde se refugiaram, necessitando para tal de pelo menos 4,7 milhões de dólares por mês.

Para já o PAM está a trabalhar com o governo de Moçambique e outras ogns, para conseguir alimentos e outros bens de pripmeira necessidade para os deslocados, utilizando para tal barcos e camiões e em breve o PAM espera que aviões e helicópteros estejam também disponíveis.

