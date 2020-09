Moçambique

Renamo acusa Frelimo de perseguir seus membros e impedir acções políticas no centro de Moçambique

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

O presidente da Renamo acusa a Frelimo partido no poder de perseguir os seus membros e impedir a realização da actividade política nas provincias de Sofala, Manica e Tete, no centro de Mocambique. Denúncia feita por Ossufo Momade no final de uma visita de trabalho as províncias do sul, centro e norte de Moçambique.