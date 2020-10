Moçambique celebra 28 anos de acordo de Roma com dificuldades a superar

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou, no dia 4 de Outubro de 2020, por ocasião do vigésimo oitavo aniversário do Acordo de Roma, assinado entre a Frelimo e a Renamo,que pôs fim a 16 anos de uma violenta guerra civil, que o seu objectivo é o restabelecimento da paz efectiva em todo o território moçambicano.

Miguel Martins/RFI