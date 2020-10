Aeroportos moçambicanos metem Portugal na lista de países com voos para Moçambique

A empresa Aeroportos de Moçambique anunciou hoje a lista dos países que poderão efectuar voos para o país. Portugal vai parte dessa restrita lista que responde ao princípio da reciprocidade.

Publicidade Continuar a ler

Emanuel Chaves, Presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique anuncia que Portugal faz parte da restrita lista dos países cujas companhias áreas poderão voar para Moçambique em regime de reciprocidade.

"Por exemplo a Etiópia, África do Sul, Portugal, Qatar, Turquia então foram alguns desses países que seleccionados para esta fase e que há um número de frequências que está permitida nesta primeira fase.

"Ao longo do processo vão aumentar as frequências o que poderá fazer com que as companhias aéreas possam fazer mais voos por semana.

"Actualmente há ainda uma limitação de 2 voos por semana e tudo indica que nos próximos tempos, daqui a mais algum tempo vai aumentar essa possibilidade de fazerem mais voos por semana".

Com 22 milhões de euros de prejuízos acumulados durante a interdição dos voos e encerramento das fronteiras as autoridades aeroportuárias moçambicanas acreditam que a retoma dos voos internacionais vai permitir a recuperação financeira da empresa Aeroportos de Moçambique .

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Maputo, 6/10/2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro