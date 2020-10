UE apoia Mocambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado

A União Europeia vai apoiar Moçambique no apoio logístico e militar para combater o terrorismo em Cabo Delgado, bem como na assistência humanitária às vítimas. A organização responde assim ao pedido de Moçambique.

O embaixador da União Europeia, António Sanchez Benedito Gaspar, foi o mensageiro da boa nova e tornou-a publica no final de um encontro que manteve com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.

"A União Europeia confirma todo o apoio para combater o terrorismo e dar apoio as populações. Apoio de emergência humanitário e apoio a longo prazo com o desenvolvimento sustentável do norte", anunciou António Sanchez Benedito Gaspar.

O apoio solicitado por Moçambique à União Europeia para o combate ao terrorismo, cujo pacote financeiro ainda não foi definido, não contempla o envio de forças europeias para Cabo Delgado, descreve o dirigente.

"Contingente militar em Moçambique, não. Acho que o governo moçambicano foi muito claro não está na agenda", acrescentou.

Num outro encontro com os chefes das missões diplomáticas dos países africanos e do Médio Oriente, intitulado "acreditados em Moçambique", a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, solicitou apoio no combate ao terrorismo e à assistência as vítimas de Cabo Delgado.

