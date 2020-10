Moçambique: Cabo Delgado três anos depois do início dos ataques terroristas

Cumprem-se este mês três anos após o início dos ataques terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mais de mil mortos, acima de três mil deslocados e diversas infra-estruturas como escolas e hospitais é o balanço provisório desta instabilidade, ainda sem fim a vista. As razões por detrás destes ataques iniciados a 5 de Outubro de 2017 não são conhecidos.

O assalto ao porto de Mocimboa da Praia, por vários dias revela a gravidade dos ataques protagonizados por terroristas a nove distritos da província nortenha de Cabo delgado.

Os ataques terroristas na citada região de Moçambique tiveram início em 2017.

Mocimboa da Praia, foi precisamente o ponto de partida, com um assalto a um posto policial e saque à uma unidade hospitalar no dia 5 de Outubro de 2017.

Com a designação inicial de homens desconhecidos, depois insurgentes e agora com o assumir da situação sem fim a vista, o governo moçambicano através do ministro da Defesa, Jaime Neto, admite que o país está a ser alvo de uma agressão.

Os ataques terroristas que duram a 3 anos, resultaram na morte até a data de mais de mil pessoas e acima de 350 mil deslocados.

A gravidade da situação levou a União a garantir apoio militar, bem comoi logístico para combater os terroristas em Cabo Delgado.

