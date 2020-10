Moçambique/Aumento tarifa energia

Moçambique: MDM não quer aumento de 10% na tarifa de energia

A companhia Electricidade de Moçambique pretende aumentar em 10% as tarifas de energia, MDM propoe cortes nas regalias dos administradores da empresa pública. © EDM

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

A direcção da empresa pública Electricidade de Moçambique - EdM - deve recuar na pretensão de aumentar em 10% a tarifa da energia no país já no próximo ano. O apelo é do Movimento Democrático de Moçambique - MDM, para quem a efectivação deste plano, vai agravar a já difícil condição de vida da maioria da população.