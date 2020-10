Empresários da Beira em protesto contra raptos em Moçambique

Grande parte dos estabelecimentos comerciais na cidade da Beira, no centro de Moçambique, estão de portas fechadas, entre esta sexta-feira e domingo, em protesto contra a onda de raptos no país.

A decisão saiu do Movimento Empresarial Beira Anti Raptos. A classe empresarial na cidade da Beira, na província de Sofala, veio publicamente dizer basta à onda de raptos e à inércia das autoridades, como explicou o agente económico Maulana Zeyn.

“Os empresários que aderiram a esta manifestação decidiram também encerrar os seus estabelecimentos comerciais por três dias consecutivos como medida passiva de protesto contra esta situação criminal que parece estar fora de qualquer controlo”, afirmou Maulana Zeyn, em conferência de imprensa.

Até domingo, os estabelecimentos comerciais vão manter-se de portas fechadas, numa clara mensagem ao executivo, avisa o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, que em Julho foi alvejado e ferido ao sair do seu escritório, na baixa de Maputo.

“Esta situação em concreto também faz um chamamento à necessidade de as autoridades agirem mais implacáveis em relação a este terrorismo que está a passar para o nosso sector empresarial”, afirmou Agostinho Vuma.

Na província de Sofala contabilizam-se 12 raptos em sete anos. Este ano, em todo o país, as autoridades registaram nove raptos de empresários ou seus familiares.

O encerramento de vários estabelecimentos comerciais, em protesto contra a onda de raptos, está a afectar a vida normal dos citadinos que se vêem privados de alguns serviços básicos.

Na semana passada, a polícia moçambicana na província de Sofala deteve seis suspeitos de raptar empresários no centro do país, durante uma operação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. As detenções aconteceram em diferentes momentos, na Beira.

Também na semana passada, homens armados mataram a tiro um empresário na baixa de Maputo, a capital.

