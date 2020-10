Moçambique sem “informação oficial” sobre muro com África do Sul

O governo moçambicano não tem “informação oficial” sobre a alegada construcção de um muro pela África do Sul, na fronteira entre os dois países. A declaração foi feita pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.

Três anos depois de terem surgido as primeiras notícias sobre o muro em betão prontamente rejeitadas pelo governo sul-africano, o plano estaria na fase de execução para travar o contrabando de bens, incluindo viaturas. Sobre este assunto, a RFI ouviu, neste sábado, a chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo.

“É bom que as nossas fronteiras sejam cada vez mais fortes até para nos defendermos de vários problemas como o terrorismo, entre outros. De princípio, o problema de fronteira não é problema, mas efectivamente eu não gostaria de comentar porque ainda não recebi nenhuma informação oficial. Portanto, depois de receber, vamos sentar com os nossos irmãos sul-africanos e vermos efectivamente como é que vai funcionar etc, etc”, declarou.

Segundo várias fontes, a vedação em betão armado que vai separar os dois países tem um custo de 5 milhões de euros e começa no limite do Parque das Terras Húmidas de Isimangaliso, numa extensão de oito quilómetros até ao limite oeste do Parque dos Elefantes de Tembe, do lado da província sul-africana de Kwazulu – Natal.

Reportagem de Orfeu Lisboa 24/10/2020

