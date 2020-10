Moçambique

Junta militar da Renamo desconhece trégua com governo moçambicano

Militares moçambicanos. Imagem de Arquivo. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

A autoproclamada junta militar da Renamo aguarda por uma comunicação do governo sobre a disponibilidade para dialogar sobre a paz em Moçambique. Mariano Nhongo, líder do grupo dissidente do principal partido da oposição, reagia assim ao anúncio do chefe de Estado sobre a trégua unilateral de uma semana para permitir a aproximação entre as partes.