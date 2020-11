Moçambique

Moçambique: União Europeia não vai enviar forças militares para Cabo Delgado

Deslocados em Pemba, no Norte de Moçambique. © AFP PHOTO/IOM Mozambique/Sandra Black

Orfeu Lisboa

Não está nos planos, o envio de uma força militar da União Europeia para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado no extremo norte de Moçambique. A posição é do Embaixador da União Europeia no país, António Sanchez Benedito Gaspar.