Bispo de Pemba levou a "crise humanitária" aos eurodeputados

O bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, falou, esta quinta-feira, por videoconferência, com os eurodeputados e denunciou a tragédia humana e a crise humanitária que se vive na província. Os parlamentares mostraram-se preocupados e pediram igualmente mais acção e apoio imediato da comunidade internacional, sobretudo da União Europeia.

Neste debate com os eurodeputados, Dom Luís Fernando Lisboa explicou o que diz ser a tragédia humana e a crise humanitária que se vive na província moçambicana de Cabo Delgado devido à guerra.

Ele falou dos mais de 2.000 mortos, do meio milhão de deslocados, das crianças raptadas e dos acampamentos sem condições onde as pessoas vivem.

O bispo de Pemba, que interveio por videoconferência, mencionou, ainda, a campanha de solidariedade para ajudar a região, campanha em Moçambique, mas também com acções em países como Portugal e o Brasil, mas disse que não é suficiente e pediu mais apoio.

“As nossas cidades estão superlotadas e (as pessoas) começam a sair da província. Estão já noutras províncias vizinhas e há a informação que já chegaram ao centro do país e até na cidade capital. Então, nós precisamos de apoio, de ajuda, para que essas famílias sejam atendidas condignamente”, afirmou.

Os eurodeputados pediram igualmente mais acção e apoio imediato da comunidade internacional, sobretudo da União Europeia para ajudar a resolver a situação na província de Cabo Delgado.

