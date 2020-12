Moçambique: Estados Unidos disponíveis para apoiar luta contra o terrorismo em Cabo Delgado

Destroços de aldeia destruída em Cabo Delgano, no norte de Moçambique.

O governo norte-americano está disponível para apoiar os esforços de Moçambique no combate ao terrorismo e ao extremismo violento, garantiu o embaixador Nathan A. Sales, que esteve, nos últimos dois dias de visita a Moçambique, onde manteve vários encontros a porta fechada.

Em reuniões que manteve com o Presidente moçambicano Filipe Nyusi e com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Verónica Macamo, o Subsecretário de Estado Interino para a Segurança Civil, Democracia, e Direitos Humanos dos Estados Unidos, Nathan Sales, defendeu a necessidade do reforço da cooperação internacional para vencer os terroristas em Cabo Delgado, que brutalizam e obrigam milhares de civis a deslocarem-se.

Nathan Sales que é Enviado Especial à Coligação Global para Derrotar o ISIS (ou Daesh - Estado Islâmico) e é o mais alto funcionário do governo norte-americano a visitar Moçambique este ano, assegurou que é sério o interesse dos Estados Unidos em estreitar uma parceria no combate ao terrorismo em Moçambique e na região.

A disponibilidade de Washignton acontece numa altura em que a situação dos ataques terroristas se agudiza no extremo norte de Moçambique, agravando a já difícil crise humanitária e numa altura também em que chegam noticias que pelo menos, 25 elementos das Forças de Defesa e Segurança, incluindo altas patentes do exército, perderam a vida e outros 15 ficaram feridos em duas emboscadas, feitas por terroristas na aldeia de Matambalale, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado.

O embaixador Nathan A. Sales, coordenador de contra-terrorismo no Departamento de Estado americano, terminou, esta quinta-feira, 3 de dezembro, uma visita de dois dias a Maputo, tendo seguido para Pretória.

A insurgência em Cabo Delgado iniciou em outubro de 2017 e as autoridades e estudiosos dizem que o grupo que lidera a violência está ligado ao Estado Islâmico, organização terrorista que, por várias vezes, reivindicou ataques em Cabo Delgado, o que provocou a morte de pelo menos, duas mil pessoas, e mais de meio milhão de deslocados.

O embaixador americano em Maputo, Dennis W. Hearne, disse que o governo do seu país “está comprometido a trabalhar com o Governo de Moçambique – bem como outros parceiros de desenvolvimento, organizações da sociedade civil e o sector privado – para promover a estabilidade e fortalecer a resiliência das comunidades moçambicanas afectadas pelo extremismo violento e terrorismo”.

Uma nota da missão diplomática americana, diz que foram alocados 42 milhões de dólares para projectos humanitários e de desenvolvimento em Cabo Delgado.

