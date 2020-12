Moçambique

PM de Moçambique apela jovens a afastar-se de grupos terroristas em Cabo Delgado

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

O primeiro-ministro de Moçambique está em Lichinga, na província do Niassa, onde lançou o apelo para que os jovens não se deixem aliciar pelos grupos terroristas que roubam e matam na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país.