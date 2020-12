Moçambique: governo não pediu apoio militar externo para combater extremismo

Moçambique não pediu apoio militar a países para combater o terrorismo em Cabo Delgado, posição assumida pelo governo, quando vários países tornam público o apoio em meios humanos e militares, para pôr fim ao extremismo violento no norte de Moçambique, perpetrado por afiliados a Daesh, segundo os §Estados Unidos.

O embaixador norte-americano Nathan Sales, coordenador do contra-terrorismo dos Estados Unidos, que esteve recentemente em Maputo, alertou esta terça-feira, 8 de dezembro, para o facto de que Daesh, ISIS ou Estado Islâmico está por detrás dos ataques terroristas na província nortenha de Cabo Delgado, afirmando que o grupo de insurgentes que actuam no norte de Moçambique, é afiliado "comprometido" do Estado Islâmico e deve ser visto como um problema de terrorismo global e afirmou que "os Estados Unidos querem ser o parceiro de segurança privilegiado de Moçambique".

E quando vários países anunciaram já a disponibilidade em apoiar Moçambique na luta contra o extremismo, o governo de Maputo através do seu porta-voz Filimão Suaze garante que por enquanto está fora de questão o pedido de apoio militar aos parceiros internacionais.

"Há-de ter percebido também que o governo tornou público, quando foi da vez de ter sido efectuado um pedido formal, um pedido de apoio, necessariamente com as limitantes que constavam desse mesmo pedido, que não incluía a questão do apoio sob ponto de vista militar como tal".

Uma posição firme do executivo de Maputo numa altura em que o número de deslocados na província de Cabo Delgado atingem os 560 mil e se registaram mais de 2.000 mortos vítimas dos ataques terroristas desde outubro de 2017.

João Gomes Cravinho, ministro da defesa de Potugal

Portugal já se mostrou disponível para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo bem como a União Europeia, cujo Conselho Portugal vai presidir rotativamente a partir de janeiro.

O ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, iniciou esta qurta-feira, 9 de dezembro uma visita de trabalho de três dias a Moçambique, devendo avistar-se ainda hoje com o seu homólogo moçambicano Jaime Bessa Neto.

João Gomes Cravinho deverá negociar um novo programa de cooperação bilateral no domínio da defesa e o estreitamento de relações com África no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que se iniciará em janeiro.

