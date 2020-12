Moçambique

Moçambique: Nhongo denuncia raptos de familiares

O líder da Junta Militar da Renamo acusa as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique de sequestrar seis membros da sua família. AFP PHOTO / JINTY JACKSON

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

O líder da Junta Militar da Renamo acusa as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique de sequestrar seis membros da sua família. A acusação pode minar a aproximação ao diálogo com o Governo, tendo em vista o fim da violência armada no centro do país.