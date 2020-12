Futebol: Moçambique conquista Taça Cosafa Sub-20

A Selecção moçambicana sub-20 de futebol masculino venceu a Taça Cosafa ao derrotar a Namíbia na final por 1-0 no Nelson Mandela Bay Stadium em Porto Elizabeth, na África do Sul.

Publicidade Continuar a ler

Moçambique arrecadou pela primeira vez o título sub-20 de futebol da Taça Cosafa. Após um final perdida em 2008 frente à África do Sul, desta vez os Mambinhas não deixaram escapar a oportunidade e derrotaram na final a Namíbia por 1-0.

Para Inácio Soares, treinador adjunto português dos Black Bulls, clube moçambicano, este triunfo é merecido e óbvio visto que os Mambinhas foram superiores.

Inácio Soares, Técnico-Adjunto dos Black Bulls 13-12-2020

Primeiro triunfo na prova e primeiro apuramento para o CAN Sub-20 que vai decorrer em 2021 na Mauritânia.

Um torneio perfeito

Inserida no Grupo A, a Selecção moçambicana iniciou o torneio com um triunfo por 1-0 frente ao Lesoto.

Na segunda jornada, e na senda da vitória inaugural, os Mambinhas arrecadaram mais três pontos ao derrotar o Zimbabué por 2-0.

Na terceira e derradeira jornada, Moçambique defrontou a África do Sul. O encontro acabou com um empate sem golos que ofereceu o primeiro lugar aos moçambicanos com 7 pontos, à frente dos sul-africanos com cinco, do Zimbabué com quatro e do Lesoto que não pontuou.

Nas meias-finais, os Mambinhas mediram forças com a Zâmbia. O jogo terminou com um empate sem golos que foi até à marcação das grandes penalidades, onde os atletas moçambicanos triunfaram por 5-4.

Este triunfo, e o apuramento para a final, serviu para carimbar o passaporte para o CAN de 2021 da categoria.

Na final os Mambinhas defrontaram a Namíbia que tinha eliminado Angola nas meias-finais por 1-0.

A Selecção moçambicana acabou por vencer por 1-0 com o único tento a ser apontado pelo médio Dércio Augusto, atleta de 18 anos que actua nos Black Bulls em Moçambique.

De notar que o terceiro lugar foi alcançado por Angola que derrotou a Zâmbia por 2-1.

Apenas dois países seguem para o CAN que vai decorrer na Mauritânia de 14 de Fevereiro a 4 de Março: Moçambique e Namíbia, os finalistas da prova. De referir que os angolanos já venceram uma vez o CAN sub-20 em 2001, derrotando o Gana por 2-0 na final que decorreu na Etiópia.

Taça Cosafa. Imagem de Ilustração. © Cosafa.com

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro