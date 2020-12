#Moçambique/Casamento precoce

Moçambique aposta no programa “Eu Sou Capaz” para lutar contra casamentos precoces

Áudio 01:25

Escola em Nacala, Moçambique. 4 de Julho de 2018. AFP - GIANLUIGI GUERCIA

Texto por: Orfeu Lisboa 5 min

O governo moçambicano vai implementar a partir do próximo ano o programa “Eu Sou Capaz”. A iniciativa quer combater os casamentos prematuros num país com uma das maiores taxas de prevalência de uniões prematuras em África e no mundo, onde uma em cada duas raparigas é forçada a casar antes dos 18 anos.