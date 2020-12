SADC vai debruçar-se em breve sobre situação de Cabo Delgado

A SADC deveria em breve debruçar-se sobre a situação de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique.

A Comunidade dos Países de Desenvolvimento da África Austral, SADC, vai reunir-se em Cimeira Extraordinária no próximo mês de Janeiro, para discutir a situação da segurança em Moçambique. Anúncio feito hoje em Maputo no final de um encontro de consultas de alto nível da região.

Foi pela voz da Ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, que a informação foi tornada pública no final da reunião de consulta de alto nível da Comunidade dos Países da África Austral, SADC. "Foi acordada a realização de uma cimeira extraordinária da SADC em Janeiro de 2021 para abordar a situação da segurança em Moçambique", anunciou a governante.

O encontro foi convocado pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi que, na qualidade de presidente em exercício da SADC, fez um apelo aos Estados-membros para a tomada de acções de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas assim como no que diz respeito ao combate à covid-19. "Convocamos uma cimeira extraordinária a ter lugar na República da África do Sul para acordar uma estratégia regional para a aquisição e distribuição de vacinas", anunciou a chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo.

De referir que estiveram presentes hoje na reunião de consulta de alto nível da SADC na capital moçambicana, os chefes de Estado da África do Sul Cyril Ramaphosa, Mokweetsi Masisi da República do Botswana, Emmerson Mnangagwa, Presidente do Zimbabwe e a vice-presidente da Tanzânia, Samia Suluhu.

