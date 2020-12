Moçambique: Filipe Nyusi estado da Nação é de "resposta inovadora e renovada esperança"

Apesar das adversidades, o balanço do estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança, considerou o Presidente Filipe Nyusi esta quarta-feira, 16 de dezembro perante o parlamento, numa sessão boicotada pelo MDM, segundo partido da oposição em Moçambique.

Num discurso de três horas, no qual abordou várias questões para além da violência armada no norte e no centro de Moçambique e a corrupção entre outras matérias, Filipe Nyusi garantiu que o executivo tudo fará para manter o país na rota do desenvolvimento.

"Nunca tínhamos vivido adversidades na dimensão do terrorismo, na dimensão da Covid-19, ataques no centro do país, a gestão do IDAI que devia ser recuperado, a resposta foi inovadora e renova a nossa esperança".

O estadista moçambicano reconheceu igualmente fragilidades no combate aos raptos e não descartou a criação de uma unidade para combater estes crimes, após o registo de 16 raptos até novembro em 2020 e admitiu que Moçamvique solicitará assistência para "aperfeiçoar a capacidade de intervenção".

"Unidade aprovada de investigação de Moçambique e outros crimes relacionados e já estamos a trabalhar neste processo".

O MDM boicotou a sessão de apresentação do balanço do estado geral da nação pelo Presidente da republica de Moçambique Filipe Nyusi.

Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo

O chefe de Estado anunciou para esta quinta-feira, 17 de dezembro, uma comunicação à Nação no âmbito da Covid-19 no contexto da quadra festiva, devendo anunciar mais detalhes sobre o impacto da pandemia em Moçambique, que tem um total acumulado de 145 mortes e 17.143 casos de Covid-19, dos quais 88% recuperados.

