ONU precisa de 207 milhões de euros para ajudar os deslocados de Cabo Delgado

As Nações Unidades necessitam de 207 milhões de euros para garantir assistência humanitária às populações deslocadas devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado no norte de Moçambique. O anúncio foi feito hoje em Maputo pela coordenadora residente da organização.

A província de Cabo Delgado vive uma situação de crise humanitária sem precedentes em consequência dos ataques terroristas considera a coordenador residente da organização das Nações Unidas, Myrta Kaulard:

«Esta semana os directores regionais do ACNUR, da OIM, da FAO, do PMA, do PNUD visitaram Cabo Delgado e puderam constatar como a situação é dramática e urgente», admitiu.

São assim necessários 207 milhões de euros, revelou Myrta Kaulard, para assistir a um milhão e cem mil pessoas durante o próximo ano, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa no norte de Moçambique.

«A propagação da violência e brutalidade nos últimos meses ultrapassou de longe os nossos esforços. Dezenas de milhares de pessoas continuam a fugir», concluiu.

O anúncio das necessidades por parte das Nações Unidas foi feito hoje, no dia em que o Governo lançou o plano de resposta humanitária em Moçambique para 2021.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

18-12-2020

