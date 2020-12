Moçambique

Líder dissidente da Renamo anuncia trégua no centro de Moçambique

Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique AFP/File

Os moçambicanos reagiram com satisfação e esperança ao anúncio das tréguas militares decretadas pelo líder da auto-proclamada Junta Militar, nas províncias de Manica e Sofala no centro do país.