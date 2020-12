Moçambique anuncia ter neutralizado 37 terroristas em Cabo Delgado

É oficial: mais de 37 terroristas foram abatidos em diferentes operações levadas a cabo pelas tropas governamentais em uma semana na província de Cabo delgado no extremo norte de Moçambique.Anúncio este que foi feito pelo Comandante geral da polícia em plena época do Natal.

Foi no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado que perante uma parada militar que Bernardino Rafael reconheceu e apresentou o resultado do trabalho efectuado por estes homens no teatro operacional norte na frente de combate contra o extremismo.

"Puseram fora de circulação mais de 37 terroristas, vocês conseguiram mais de 21 armas que operaram nas mãos dos terroristas, vocês destruíram 3 viaturas, 10 motorizadas para além de 9 bicicletas. Destruíram mais de 17 embarcações da logística dos malfeitores ou terroristas."

O comandante geral da polícia, encorajou a bravura das forcas estacionadas em Macomia. E foi em plena celebração do Natal que Bernardino Rafael recordou que o momento é de festa mas a missão das forcas é garantir a tranquilidade da população.

Correspondência de Maputo, Cabo Delgado, 26/12/2020

