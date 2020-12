Moçambique

Moçambique: 4 milhões de pessoas ameaçadas pelo ciclone Chalane

Meteorologistas em Antananarivo, vigam a aproximação do Cicolone Chalane das costas de Madagáscar. © Sarah Tétaud / RFI

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

Quatro milhões de pessoas poderão ser afectadas pelo impacto negativo do ciclone Chalane que já fustiga Madagáscar, com chuvas e ventos fortes, podendo entrar para o Canal de Moçambique nas próximas horas. As previsões foram avançadas neste domingo pelo presidente Filipe Nyusi.