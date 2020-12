Cicline Chalane

Moçambique: Autoridades prevêem um milhão de afectados pelo mau tempo

Meteorologistas em Antananarivo, vigam a aproximação do Cicolone Chalane das costas de Madagáscar. © Sarah Tétaud / RFI

Orfeu Lisboa

Mais de um milhão de pessoas será afectada pela tempestade tropical severa "Chalane" que hoje atingiu a província de Sofala no centro de Moçambique. A tempestade formou-se no Oceano Índico, atingindo o centro de Moçambique durante a madrugada com ventos entre 90 e 100 quilómetros por hora.