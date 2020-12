Moçambique/Tempestade

Moçambique: Tempestade tropical Chalane matou 6 pessoas

Percurso da tempestade tropical severa Chalane desde 21 de dezembro 2020. © GDACS

Texto por: Orfeu Lisboa 3 min

Pelo menos seis pessoas morreram, cinco das quais no distrito de Gondola em Manica e várias infra-estruturas ficaram danificadas em consequência da passagem da tempestade tropical Chalane também pelas províncias de Sofala, e Zambézia, ambas no centro de Moçambique. Para já garante a directora geral do INGC que as autoridades estão a fazer o levantamento dos estragos que se revelaram mínimos.