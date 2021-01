Moçambique reabre fronteira para facilitar regresso de trabalhadores na África do sul

Quase nove meses depois de ter estado encerrada devido a medidas impostas para travar a propagação da covid-19, a fronteira da ponta de ouro na província de Maputo no sul de Moçambique voltou a funcionar. Facilitar o regresso de cidadãos à vizinha república da África do Sul após a passagem da quadra festiva é o principal objectivo.

Publicidade Continuar a ler

Já foi reaberta a fronteira da ponta de ouro na província de Maputo no sul de Moçambique confirma o porta-voz da migração ao nível da província de Maputo Júlio Bata para quem a decisão visa facilitar o movimento de migratório de regresso dos cidadãos à vizinha África do Sul após as festas do natal e de fim de ano.

"Prevemos um movimento migratório de cerca de 1500 pessoas que vão passar por esta fronteira dado que já estamos a divulgar que a fronteira já está aberta."

Num outro ponto da província de Maputo, já na fronteira de Ressano Garcia, o movimento neste Domingo está a ser marcado por filas enormes de pessoas e viaturas que chega a atingir 20 quilómetros.

"O posto abre as 6 e fecha as 20.30, a contraparte sul-africana chegou por volta das 9 horas e só as 10 horas começamos a fazer o atendimento desses nossos concidadãos."

Júlio Bata, porta-voz do serviço nacional de migração ao nível da província de Maputo garante que tudo está a ser feito junto da contraparte sul-africana para flexibilizar o movimento fronteiriço.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa. 03-01-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro