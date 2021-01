Moçambique/Saúde

Autoridades moçambicanas exigem PCR nas fronteiras com África do Sul

Áudio 01:24

Longa fila na fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e a África do Sul © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 4 min

Maputo seguiu os passos de Pretória e obriga que todos os cidadãos provenientes do país vizinho e que pretendam entrar para o território nacional sejam portadores do teste PCR. O anúncio foi efectuado pelo Serviço Nacional de Migração. As autoridades moçambicanas aplicam a medida idêntica uma semana depois das suas homólogas sul-africanas.