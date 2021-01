Polícia detém jovem implicado no assalto à ilha Matemo

Um jovem de 19 anos foi detido pela polícia em Cabo Delgado, norte de Moçambique, acusado de pertencer ao grupo de terroristas que, na semana passada, tentou tomar de assalto a ilha Matemo.

O anúncio foi feito pelo responsável pelas relações públicas da polícia de Cabo Delgado Ernesto Mandoque, que garantiu que o joven de 19 anos pertencia ao grupo de terroristas que na semana passada tentou tomar de assalto a ilha Matemo

“ Ele [o jovem] integra o grupo de terroristas que invadiu a ilha Materno, na província de Cabo Delgado, no passado dia 7 do corrente mês”, referiu

Ernesto Mandoque disse ainda que o jovem, natural de Memba e a residir em Quinga, não conseguiu fugir e acabou por ser detido pelas autoridades.

Esta segunda-feira, durante uma deslocação à ilha Matemo, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique instou os jovens moçambicanos a resistir à tentação de se juntarem aos grupos rebeldes, responsáveis ataques no norte de Moçambique.

Bernardino Rafael disse ainda que as Forças de Defesa e Segurança, com a ajuda da população, impediram as quatro tentativas de ocupação, pelos grupos de insurgentes, da Ilha de Matemo.

Filipe Nyusi na Tanzânia

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, iniciou hoje uma visita de trabalho à Tanzânia, uma deslocação que será dominada pela temática da violência armada no Norte de Moçambique.

A violência armada em Cabo Delgado começou há três anos e está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil deslocados. As Nações Unidades já vieram dizer que necessitam de 207 milhões de euros para garantir assistência humanitária às populações deslocadas devido aos ataques terroristas no norte do país.

