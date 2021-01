Ciclone Eloíse deixa rasto de destruição na Beira

Passagem do ciclone Eloise pela cidade da Beira, no centro de Moçambique

Três pessoas perderam a vida durante a passagem do ciclone Eloise pela cidade da Beira, no centro de Moçambique. O mau tempo fez ainda vários estragos e privou a cidade de energia electrica.

Publicidade Continuar a ler

A cidade moçambicana da Beira acordou neste sábado com ruas e vários bairros alagados, depois da passagem do ciclone Eloise. Há registo de três vítimas mortais.

A directora do Centro Nacional Operativo de Emergência, Ana Cristina Manuel, disse à RFI que as autoridades estão afazer o levantamento em curso dos prejuízos, mas a tarefa é dificultada pelos cortes de electricidade e telecomunicações em vários locais.

«A comunicacao está dificl com as províncias, não há energia. Há a registar alguns danos, em termos de infraesrtuturas, árvores que cairam nas ruas, mas as equipas estão no terreno», explicou.

O chefe do departamento de previsão meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologiza, Acacio Tembe, disse que a chuva e o vento são agora de menor intensidade, depois dos relatos de pânico devido às fortes rajadas e à forte precipitação que acompanharam a passagem do ciclone durante a madrugada.

«Neste momento, o ciclone baixou de intensidade porque entrou em terra. Ele agora é uma tempestade tropical moderada e está a caminho da província de Manica », referiu.

Prevê-se que a depressão condicione o estado do tempo durante o fim-de-semana, provocando forte precipitação no sul do país, incluindo a capital, Maputo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro