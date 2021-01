Moçambique: Bacia do Limpopo poderá transbordar e causar inundações em Gaza

Nas próximas 48 horas a bacia do Limpopo poderá transbordar e causar inundações em três distritos da província de Gaza no sul de Moçambique.

O alerta é da Unidade de Gestão da Bacia que avisa ser urgente que as populações abandonem as zonas ribeirinhas.

E porque chove a montante nos países vizinhos como a África do sul e o Zimbabwe, a bacia hidrográfica do Limpopo poderá registar o aumento do caudal e provocar inundações em alguns distritos da província de Gaza no sul de Moçambique, como refere Ivan Cuna, o director da unidade de gestão da bacia do Limpopo:

«A Bacia Hidrográfica do Limpopo poderá registar incremento significativo do volume de escoamento podendo transbordar e causar inundações de magnitude moderada nos distritos de Chokwe, Guijá, Chibuto, Xai Xai e Limpopo», advertiu Ivan Cuna.

E por isso lança um apelo: «População vivendo em zonas baixas e ribeirinhas do Rio Limpopo para retirada imediata, manter-se em zonas altas e seguras», aconselhou o director da unidade de gestão da bacia do Limpopo.

A Direcção da Unidade de Gestão da Bacia do Limpopo apela ainda a população a retirar os seus bens das zonas ribeirinhas.

Correspondência de Moçambique 31-01-2021

