Fundo Global disponibilizou cerca de 700 milhões de dólares a Moçambique para lutar contra doenças

O Fundo Global disponibilizou a Moçambique pouco mais de 700 milhões de dólares para a luta contra HIV sida, malária e tuberculose. O anúncio foi feito em Maputo pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago.

E porque Moçambique ainda luta para controlar a incidência da HIV sida, da malária e da tuberculose, o Ministro da Saúde considera de extrema importância os 773 milhões de dólares subvencionados pelo Fundo Global ao país e justifica os motivos.

«Continuaremos assim a expansão do acesso aos programas de prevenção, cuidados e tratamento das três doenças, usando uma abordagem de fortalecimento dos sistemas de saúde e os comunitários», assegura o Ministro da Saúde.

Armindo Tiago, ministro moçambicano da saúde, revela as principais acções que serão levadas a cabo: «Na área do HIV, continuar a expansão do tratamento anti-retroviral, identificar os casos de tuberculose não identificados e melhorar as acções de prevencao e o acesso ao diagnóstico e tratamento da malária», concluiu o ministro.

Estas são acções, previstas, para o período 2021 e 2023, altura em que o Conselho Nacional de Combate a Sida prevê que 90 porcento de 2.2 milhões de moçambicanos seropositivos beneficiem do tratamento antirretroviral.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Orfeu Lisboa 06-02-2021

