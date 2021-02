Moçambique: Filipe Nyusi quer cumprimento das medidas para lutar contra a Covid-19

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, afirmou na sexta-feira que quer um cumprimento rigoroso das medidas para lutar contra a Covid-19, pedindo o apoio das forças policiais.

O Presidente moçambicano apelou às forças policiais que façam o possível para que as medidas de luta contra a Covid-19 sejam cumpridas.

Recorde-se que o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou na quinta-feira novas restrições no âmbito da luta contra a pandemia.

Estas novas medidas, que entraram em vigor por trinta dias, incluem um recolher obrigatório entre as 21 horas e as 4 horas da manhã, na área metropolitana de Maputo, no intuito de responder ao aumento de contaminações e óbitos por Covid-19 em Moçambique.

Filipe Nyusi anunciou um conjunto de 20 medidas para enfrentar a pandemia que vão no sentido de prolongar as restrições já existentes.

Para além do uso obrigatório de máscaras de protecção, estipula-se que todos os comércios funcionam entre as 9 horas e as 19 horas durante a semana, sendo que devem fechar às 16 horas no domingo. Os restaurantes só funcionam até às 20 horas. Todas reuniões e celebrações, religiosas ou não, ficam proibidas e foram adiadas as aulas presenciais em todos os escalões de ensino.

Neste dispositivo que abrange numerosas outras medidas, sobressai a imposição de um recolher nocturno obrigatório entre as 21 horas e as 4 horas da manhã em Maputo e nos distritos circundantes, Matola, Boane e Marracuene.

Na sexta-feira, Filipe Nyusi apelou ao cumprimento das restrições: «Vim aqui para, mais uma vez, vos responsabilizar para salvar vidas de moçambicanos. A situação está má. O exército dos profissionais de saúde está a fazer muito bem o seu papel», afirmou durante uma formatura da Unidade de Intervenção Rápida no quartel-general, em Maputo, a capital moçambicana.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique 06-02-2021

