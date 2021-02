Moçambique: Filipe Nyusi enaltece apoio da UA contra terrorismo em Cabo Delgado

O chefe de estado moçambicano enalteceu o apoio que o país tem recebido dos países membros da União Africana face à ocorrência de acções terroristas que desde 2017 já provocaram pouco mais de dois mil mortos e acima de 600 mil deslocados na província nortenha de Cabo Delgado.

Publicidade Continuar a ler

Filipe Nyusi, que falava a partir de Maputo, na assembleia-geral da União Africana, manifestou igualmente satisfação com o apoio da candidatura da União Africana na vaga de membro não permanente no conselho de segurança das Nações Unidas.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique 07-02-2021

A cimeira dos chefes dos estados e de governo da União Africana, que decorreu no formato virtual devido à covid-19, iniciada ontem, encerra este domingo.

O primeiro dia do evento ficou marcado pela passagem de pastas de Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, para o seu homólogo Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo que assumiu a presidência rotativa da União Africana por um período de 4 anos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro