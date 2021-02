Moçambique

Moçambique: Renamo distancia-se das acções da autoproclamada junta militar

Áudio 01:05

Imagem de arquivo. © STEFAN BARBIER / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa

O secretário-geral da Renamo distancia a Renamo das acções armadas protagonizadas pela autoproclamada junta militar. Para André Magibire, as atitudes de Mariano Nhongo levam a duvidar que este seja membro do principal partido da oposição ao violar de forma sistemática as directivas da principal força política da oposição em Moçambique.